Понад 300 нардепів звернулися до Луценка з вимогою розслідування вбивства Чорновола

Понад 300 народних депутатів просять генерального прокурора Юрія Луценка взяти під особистий контроль розслідування вбивства лідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола.

Відповідну заяву зачитав нардеп Віктор Кривенко з парламентської трибуни, повідомляє Укрінформ.

"Понад 300 народних депутатів підписалися під зверненням до генерального прокурора з вимогою розслідування справи вбивства Чорновола. Три роки тому Апеляційний суд після перемоги Революції Гідності скасував закриття справи... Жодних відповідальних, за строком давності ніхто не покараний і три роки нічого не розслідується", - зачитав він.

У заяві йдеться, що така безкарність призвела і до "справи Гонгадзе", і до вбивства Героїв Небесної Сотні.

В'ячеслав Чорновіл - український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х - 90-х років; Герой України (2000, посмертно).

Чорновіл загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі під Борисполем. Чимала частина суспільства переконана, що це було політичне вбивство.