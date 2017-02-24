Порошенко визначив склад делегації від України в Міжнародному суді ООН проти Росії

Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення делегації України для участі у слуханнях Міжнародного суду ООН (Гаага) про порушення Росією Міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як повідомляється в указі, опублікованому на сайті президента, головою української делегації стала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Також до її складу увійшли директор департаменту Європейського Союзу МЗС України Всеволод Ченцов, заступник генерального прокурора Євген Єнін, керівник головного департаменту зовнішньої політики і євроінтеграції Адміністрації президента України Ігор Жовква, керівник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко і начальник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

Слухання відбудуться з 6 по 9 березня в Гаазі.

Нагадаємо, 16 січня Україна подал позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Крім того, українська сторона вказала на збройне захоплення Росією території Автономної республіки Крим та міста Севастополя і систематичні утиски прав кримськотатарського народу.

Російська сторона також чинила тиск на українську владу після Помаранчевої революції, що відбулася в 2004 році, йдеться в повідомленні Міжнародного суду.

Після загострення ситуації в Авдіївці, в ході якого є загиблі як з боку української армії, так і цивільного населення, українська сторона заявила, що доповнить позов в ООН цими фактами. Співробітники Служби безпеки України зібрали докази терористичної діяльності російських гібридних угруповань в епіцентрі подій в Авдіївці.

Міжнародний суд - головний судовий орган ООН, до компетенції якого входять всі питання, які передаються йому державами і всі питання передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями.

Цей орган складається з 15 суддів, яких окремо обирають Генеральна Асамблея і Рада Безпеки на дев'ять років. Судді обираються за рівнем кваліфікації, а не за національною ознакою. Однак не може бути обрано двоє суддів з однієї країни.

Суд розташований в місті Гаага (Нідерланди). Країни-члени можуть передавати на розгляд Міжнародного Суду справи про прикордонних суперечках, право на рибну ловлю, право на корисні копалини та інші спірні питання. Генеральна Асамблея або Рада Безпеки можуть консультуватися з Міжнародним Судом з будь-якого питання.