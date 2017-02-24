Посол Польщі про відносини з Україною: Росія хоче нас посварити

Надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло вважає, що польський та український уряди розуміють, що "у жодному разі нам не можна сваритися", а необхідно співпрацювати для протистояння російській агресії та пропаганді.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "День".

Так, посол прокоментував заяву лідера "Права і Справедливості" Ярослава Качинського, який нещодавно заявив, що, героїзуючи Бандеру, Україна ніколи не зможе долучитися до європейської спільноти.

"Гадаю, і в Польщі, і в Україні такі заяви виголошуються, виходячи передовсім з внутрішньополітичних міркувань, — не з інтересів українсько-польських відносин... Є антиукраїнські налаштовані люди і в Польщі, які в такий спосіб працюють на свій електорат. Важливим у цих умовах є те, що між нашими країнами зберігається комунікація", - сказав він.

"Історія є історією, а майбутнє є майбутнім", - заявив Пєкло, додавши, що й польський, і український уряди розуміють, що "у жодному разі нам не можна сваритися".

Пєкло також прокоментував питання про Волинську трагедію.

"Такий процес ("просимо пробачення і пробачаємо" - Ред.) був у нас з німцями: листи-вибачення один перед одним. Я знаю, що представники з наших обох боків написали теж такі листи один одному, і я думав, що процес пішов. Але, на жаль, є Росія, яка хоче нас посварити, і робить все можливе для цього", - сказав він.

Крім того, на думку посла, нещодавні акти вандалізму, що мали місце в Гуті Пеняцькій та історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили" були влаштовані для того, щоб "посварити нас".

Ян Пєкло також прокоментував інцидент зі спаленням українського прапора під час Маршу у Варшаві влітку та у грудні минулого року в Перемишлі.

"А якщо це зробив поляк, то він працює не на Польщу, а на якийсь інший інтерес... Нещодавно хтось повісив портрет Бандери в нас на посольстві. І знову — фільм. Росія розуміє, що соціальні мережі для них — це найкраща зброя, яка тільки може бути. Далі це переходить із соцмереж до мейнстріму... І це — проблема, що Росія досягає того, чого хоче.

На думку посла, добре було б зорганізувати групу журналістів із польського та українського боку, які мають досвід розслідувань, щоб вони працювали над такими інцидентами провокації й фейків, та на основі цього написали статтю.

"По-перше, це б показало, що ми спільно працюємо над фейками. І, по-друге, її варто було б опублікувати в авторитетних виданнях з обох боків — наприклад, "Реч Посполита" у Польщі, газета "День" — в Україні, і тим самим показати, що наша ворожнеча — це неправда", - сказав посол.