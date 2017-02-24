Прем'єр Албанії просить у США захисту від РФ

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав Сполучені Штати не забувати про Балкани, адже це може грозити поширенням впливу Російської Федерації на країни півострову.

Таку думку політик висловив в інтерв’ю британському The Telegraph.

"Балкани знаходяться в небезпеці потрапляння під російський вплив, якщо адміністрація Трампа ігноруватиме регіон", - йдеться в інтерв’ю.

Албанський прем’єр запевнив, що без американської підтримки Балкани вже не будуть тим регіоном, де панує мир і співпраця.

"Росія зацікавлена в розповсюдженні свого впливу, і його багато у цьому регіоні", - заявив Рама.

Раніше видання The Telegraph опублікувало розслідування, в якому стверджується, що у 2016 році зі схвалення та підтримки Москви змовники в сусідній з Албанією Чорногорії планували путч і вбивство прем'єр-міністра Міло Джукановіча.

Згідно із The Telegraph, спецслужби Великобританії та США зібрали докази того, що Росія мала відношення до змови "на високому рівні".

Росія заперечує причетність держструктур до спроби перевороту в Чорногорії.

Нагадаємо, провідні опозиційні сили Албанії на чолі з Демократичною партією вимагають формування технічного уряду для забезпечення справедливих виборів 18 червня. Демократи оголосили повний бойкот парламенту, поки не будуть виконані їхні вимоги.