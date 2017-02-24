РФ ставить серйозні виклики перед Естонією і її союзниками, - прем'єр

Дії Росії в Криму, на сході України, частині території Грузії та Молдові ставлять серйозні виклики перед Естонією та її союзниками.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас у своїй промові з нагоди Дня незалежності, повідомляє Європейська правда з посиланням на ERR.ee.

Ратас підкреслив, що Естонія залишається невід'ємною частиною НАТО і ЄС і членство у цих союзах дає не тільки додаткові гарантії безпеки, але і допомагає тримати економічну стабільність.

"Але перед нашою країною і союзниками є ще ціла низка серйозних проблем. Крим і велика частина територій Грузії залишаються окупованими Росією, на сході України триває війна, а з Молдови так і не були виведені іноземні збройні сили", - сказав Ратас.

Він також додав, що разом партнерами також необхідно знайти мирне рішення щодо припинення бойових дій в Сирії, і зупинити спричинену конфліктом гуманітарну катастрофу.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд висловилася за збереження санкцій щодо Росії.