Шульца звинувачують у службових порушеннях

Лідера Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартіна Шульца звинуватили в службових порушеннях під час перебування на посаді голови Європарламенту (ЄП).

Йдеться нібито про неправомірне просування по службі та нарахування премій і доплат його підлеглим.

Голова комітету Європарламенту з бюджетного контролю Інґе Ґрессле, яка представляє партію Християнсько-демократичний союз (ХДС), в інтерв'ю виданню Ruhr Nachrichten, оприлюдненому в п'ятницю, 24 лютого, звинуватила Шульца у "фаворитизмі чистої води".

Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (Olaf) проводить перевірку стосовно того, чи мають ці звинувачення достатньою підстав для початку офіційного розслідування.

Звинувачення, зокрема, стосуються колишнього прес-секретаря Шульца, а сьогодні - менеджера його передвиборної кампанії Маркуса Енґельса. В інтерв'ю Ruhr Nachrichten Ґрессле повідомила, що Шульц в перший день своєї роботи на посаді голови ЄП підписав розпорядження про те, що місцем роботи Енгельса є Брюссель, хоча той жив і працював у Берліні. Це дозволило Енґельсу отримувати додаткові виплати. Даний факт, за словами Ґрессле, свідчить про те, що Шульц просував когось, хто працював не в інтересах Європарламенту, а в інтересах самого Шульца.

"Він хотів забезпечити йому додаткові виплати і більшу зарплату", - зазначила Ґрессле.

Комітет з бюджетного контролю надіслав до апарату Європарламенту великий перелік запитань, які стосуються цієї справи, відповіді мають надійти до 3 березня. Сам Шульц ці звинувачення поки що не прокоментував.

Нагадаємо, Мартін Шульц виступив проти зняття санкцій із Росії.