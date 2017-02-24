Трамп анонсував "одне з найбільших військових нарощувань в історії США"

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп висловив намір серйозно збільшити фінансування та суттєво модернізувати Збройні сили США з метою утримання військового лідерства у світі.

Про це він заявив у п'ятницю під час Конференції консервативних політичних дій Республіканської партії під Вашингтоном, передає Укрінформ.

"Ми суттєво модернізуємо всю нашу військову міць - наступальну, оборонну, всю. Вона буде більшою, кращою й сильнішою, ніж будь-коли раніше", - наголосив президент США.

Таким чином, за його словами, ніхто у світі не захоче мірятися силами зі США. "Це буде одним із найбільших військових нарощувань в американській історії", - підкреслив він.

Під оплески зали Трамп заявив: "Ми віримо в мир через силу".

У цьому зв'язку президент США також нагадав, що чекає від військового співтовариства Америки розробку плану як "повністю знищити ІДІЛ".

"У співпраці з нашими союзниками ми викорінимо це зло з лиця Землі", - заявив президент Сполучених Штатів.

Зазначимо, напередодні Дональд Трамп заявив про намір посилити американський ядерний арсенал для забезпечення переваги Сполучених Штатів у світі.