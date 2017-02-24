Трамп хоче збільшити ядерний потенціал США

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".‎

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, передає Європейська правда.

‎"Я перший, хто хотів би бачити усіх - щоб ні в кого не було ядерного озброєння. Але ми ніколи не будемо відставати від жодної крани, ми ніколи не будемо відставати у ядерному потенціалі", - сказав він. ‎

Американський президент також заявив, що Росія порушує угоду від 1987 року, яка забороняє двом країнам випробування ракет малої та середньої дальності. ‎

Трамп додав, що збирається обговорити ці питання із президентом РФ Володимиром Путіним, ‎‎"якщо та коли ми зустрінемося". Він додав, що поки що така зустріч не запланована.‎

США мають 6800 одиниць ядерної зброї, а Росія має 7000 одиниць, за оцінками неурядової Асоціації з контролю над озброєннями.

Нагадаємо, у ФБР відмовляються спростовувати статтю New York Times про контакти команди Дональда Трампа з російськими спецслужбами.