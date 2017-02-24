Трамп хоче збільшити ядерний потенціал США

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".
Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, передає Європейська правда.
"Я перший, хто хотів би бачити усіх - щоб ні в кого не було ядерного озброєння. Але ми ніколи не будемо відставати від жодної крани, ми ніколи не будемо відставати у ядерному потенціалі", - сказав він.
Американський президент також заявив, що Росія порушує угоду від 1987 року, яка забороняє двом країнам випробування ракет малої та середньої дальності.
Трамп додав, що збирається обговорити ці питання із президентом РФ Володимиром Путіним, "якщо та коли ми зустрінемося". Він додав, що поки що така зустріч не запланована.
США мають 6800 одиниць ядерної зброї, а Росія має 7000 одиниць, за оцінками неурядової Асоціації з контролю над озброєннями.
Нагадаємо, у ФБР відмовляються спростовувати статтю New York Times про контакти команди Дональда Трампа з російськими спецслужбами.