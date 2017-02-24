У Британії розслідують витрати на агітації кампаній за і проти Brexit

У Британії розслідують витрати на кампанії, які агітували за і проти виходу країни з ЄС, повідомила виборча комісія країни.

На дві кампанії було витрачено 32 млн фунтів (понад 40 млн доларів).

На кампанію прибічників виходу з ЄС, яка фінансувалася за рахунок пожертвувань, було витрачено 16,4 млн фунтів.

Це дещо більше, ніж було у противників Brexit, які витратили 15,1 млн.

Дані про витрачені кошти свідчать, що кампанія довкола Brexit зробила цей референдум найдорожчим у британській політичній історії, зазначає комісія.

Нагадаємо, Європейська комісія хоче, щоб Велика Британія робила внесок у проекти ЄС протягом чотирьох років після того, як буде підписано угоду щодо Brexit, а останні виплати триватимуть до кінця 2023 року.