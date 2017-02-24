У Тернополі орденом "За мужність" нагородили 64-річного добровольця АТО

У Тернополі на площі Євромайдану вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Під час заходу, згідно з указом Президента України, двох учасників Революції Гідності нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

64-річний тернополянин Дмитро Кидалюк отримав 10 поранень на Майдані. Після лікування у Польщі він повернувся в Україну і пішов добровольцем у зону АТО.

«Я був на Майдані із самого початку. Три рази потрапив «під роздачу» біля будинку профспілок, побили мене беркутівці. 20-го лютого граната зачепила трошки. 22-го лютого в ліве око був поранений травматичною зброєю. 23-го – був відправлений в Польщу на лікування. Приїхав додому, хотів їхати на фронт, але не брали через вік. В армію можна іти людям до 60 років, а мені було тоді 62 роки. Тому пішов добровольцем у батальйон ОУН. Був у Пісках, в Авдіївці, пройшов разом із бойовими побратимами усі гарячі точки. Зараз займаюся волонтерством, щоб допомогти бійцям, які на передовій, – каже Дмитро Кидалюк. – Ця нагорода не є моєю заслугою. Я просто виконував громадянський обов’язок як чоловік, далі виконую і буду виконувати до кінця свого життя».

Андрій Салагорник є засновником медичного загону спецпризначення «Білі берети». Він з 10 грудня 2013 року був регулярно на Майдані. Входив до медичної служби Євромайдану. 19-20 лютого 2014 року разом з іншими медиками під кулями автоматів виносив і рятував поранених. «Здобутки Майдану – це переворот у свідомості людей; віра людей в те, що вони можуть змінити світ на краще. На мою думку, зараз іде нівеляція цих принципів, – каже Андрій Салагорник. – «Білі Берети» – це постмайданна ініціатива. У цій організації об’єднані орієнтовно 60 людей по всій Україні. Це медики, студенти, які на волонтерських засадах надають медичну допомогу бійцям добровольчих загонів і ЗСУ. Підрозділи «Білих беретів» працюють досить активно».

«Ці страшні події на Майдані і ця війна – це випробовування, наскільки кожен з нас любить Україну і готовий за неї боротися. Нехай Господь укріпить кожного з нас у цій боротьбі, –зазначив архиєпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький УПЦ КП Нестор. – «Ми згадуємо пам’ять Героїв, які загинули на Майдані Незалежності в ті важкі дні, коли вирішувалось майбутнє нашого народу. Можна навіть сказати, що вони загинули за визволення України. Тому що тоді нашу державу ворог випробовував, наскільки вона готова відстоювати свою незалежність. Тоді ми вистояли, витримали і справді українська нація відродилася. Пам’ять про цих Героїв повинна бути для нас не просто словами. Пам’ять – не просто про подію, яка була колись і яку будуть вивчати в підручниках. Пам'ять про цих Героїв для нас – це готовність повторити їхній подвиг».

Зазначимо, серед Героїв Небесної Сотні є уродженці Тернопільщини – Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Ігор Костенко, Василь Мойсей, Тарас Слободян.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ