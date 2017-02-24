У Тернополі підприємці та екологи виступили проти змін до генплану міста

Сьогодні, 24-го лютого, тернопільські депутати зібралися на 14-ту сесію міської ради. Чи не найважливішим питанням у порядку денному є зміни до генерального плану обласного центру. Під стінами самоврядного органу зібралися представники малого бізнесу та екологи. У руках — плакати. Підприємці Наталія Мандрига, пані Салій та пані Надія заявляють: там, де ринок «Аляска» по вулиці Куліша мають збудувати багатоповерхівку. Натомість — їм пропонують місця для роботи з непомірною орендною платою. «Буде дев’ятиповерховий будинок і там на першому поверсі будуть якісь торгові місця. Помаленьку розчищають територію — хочуть, щоби ми відступилися. Цільове призначення землі хочуть міняти. Ми за те, щоби не міняли, щоби залишили статус ринку. Тому ми стоїмо тут. Сьогодні мають голосувати за зміни до генплану і наш ринок підпадає під будівництво. Ми дивилися цей генплан», — розповіли «Дню» тернопільці.

Розпочату 23-го лютого біля ТЦ «Орнава» акцію проти забудов у зелених зонах продовжили активісти громадських рухів «Екоальянс», «Демократичний альянс» і «Глибинний екологічний опір».

Через натовп у залу пробратися було нелегко: жителі міста прийшли до своїх обранців із пропозиціями та зауваженнями. Зокрема, йшлося і про вшанування Героїв АТО на вулицях, де вони проживали, і про такі звичні для обласного центру — забудови. Коли представники ініціативних груп висловлювали свої думки, то чимало депутатів вирішували власні питання, створюючи галас, а відтак — не надто дослухаючись про що йдеться. Декому було цікавіше переглядати новини у соціальних мережах. Згодом народні обранці взялися критикувати журналістів. Бо саме через необ’єктивне, як вони вважають, висвітлення подій, в Тернополі виникають непорозуміння.

До 13-ої години питання змін до генерального плану розглянути не встигли. Депутат, голова постійної комісії Тернопільської міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі Андрій Шкула, який виступає проти запропонованого для голосування варіанту, написав у Фейсбуці: «Депутати йдуть на обід. Отож питання Генплану (кому цікаво) будемо розглядати далеко по обіді».

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль