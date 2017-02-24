Українка Музичук вдруге перемогла росіянку та вийшла у фінал чемпіонату світу з шахів

Українка Ганна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у другій партії півфіналу чемпіонату світу з шахів і вийшла у фінал змагань, передає УНН з посиланням на FIDE Women's World Chess Championship.

Музичук виграла у другій партії півфіналу із загальним рахунком 2:0.

У вирішальному протистоянні в Тегерані українка зіграє проти переможниці півфіналу, в якому грають китаянка Тан Жонг і представниця Індії Харіка Дронаваллі.

Зазначимо,чемпіонат світу з шахів проходить у столиці Ірану Тегерані.