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Українка Музичук вдруге перемогла росіянку та вийшла у фінал чемпіонату світу з шахів

24 лютого, 2017 - 18:36
Фото: tehran2017.fide.com

Українка Ганна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк у другій партії півфіналу чемпіонату світу з шахів і вийшла у фінал змагань, передає УНН з посиланням на FIDE Women's World Chess Championship.

Музичук виграла у другій партії півфіналу із загальним рахунком 2:0.

У вирішальному протистоянні в Тегерані українка зіграє проти переможниці півфіналу, в якому грають китаянка Тан Жонг і представниця Індії Харіка Дронаваллі.

Зазначимо,чемпіонат світу з шахів проходить у столиці Ірану Тегерані.

Джерело: УНН
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