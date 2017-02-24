Уряд Швеції шукає способи скоротити трудову міграцію в країну

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що хотів би скоротити притік іноземної робочої сили в країну для того щоб забезпечити роботою шведських безробітних.

Про це повідомляє портал i24 News.

"Робочі місця, які вимагають мало або взагалі ніякої освіти спочатку мають заповненюватися безробітними, які вже знаходяться в нашій країні", - сказав Левен.

В 2016 році Швеція наддала 12 тисяч дозволів на роботу іноземців з країн, що не входять в ЄС. Серед них – 4 тисячі дозволів на виконання роботи некваліфікованими робітниками.

"Це нерозумно для нас мати трудову міграцію посудомийників і офіціантів, коли у нас є здатні виконувати таку роботу люди, які приїали сюди в якості біженців" - заявив прем'єр.

За його словами, зараз в країні є 100 тисяч робочих місць, і близько 300 тисяч безробітних.

На думку Левена, трудову міграцію слід обмежити професіями, в яких відчувається брак кваліфікованих працівників.