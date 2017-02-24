В Авдіївці відновили водопостачання

В Авдіївці вдалось відновити водопостачання в мережу в аварійному режимі з резерву. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

“Працівникам КП "Вода Донбасу“ разом с ДСНС вдалось відновити водопостачання в мережу в аварійному режимі з резерву. Вода постачатиметься за графіком: 4 години та 6 годин у першій та у другій половині дня відповідно. Для відновлення фільтрувальної станції і прориву трубопроводу у "сірій зоні“ після обстрілу чекаємо режиму тиші”, — повідомив Зубко.