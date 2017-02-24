В ОБСЄ звинуватили бойовиків в обстрілі спостерігачів і викраденні безпілотника

Спостерігачі запускали безпілотник, щоб зафіксувати обстріл Донецької фільтрувальної станції, але в цей час сепаратисти націлили на них зброю.

Про це йдеться на сайті місії.

За даними місії, інцидент стався сьогодні близько 14.30 в Ясинуватій. Спостерігачі хотіли запустити безпілотник, щоб зафіксувати обстріл Донецької фільтрувальної станції, але в цей час сепаратисти націлили на представників ОБСЄ зброю.

Після цього вони наблизилися до представників місії і забрали безпілотник. Потім один з цих озброєних людей відкрив вогонь поблизу спостерігачів.

"Ведення вогню по неозброєним цивільним спостерігачам є не тільки прямою загрозою життю мужніх чоловіків і жінок, які роблять все можливе, щоб домогтися миру в Україні, - це прямий виклик колективної волі 57 країн-учасниць ОБСЄ та Мінським угодам", - заявив глава ОБСЄ Ертурул Апакан.

Апакан наполягає, щоб винні особи мають бути притягнуті до відповідальності.