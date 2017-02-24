В Україні під егідою НАТО створять телемедичний навчальний центр із підготовки парамедиків

В Україні під егідою НАТО планується відкрити навчальний центр із підготовки парамедиків із використанням можливостей телемедицини.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець на конференції з питань розвитку багатонаціональної системи телемедицини для надзвичайних ситуацій, яка відбулася у п’ятницю у штаб-квартирі НАТО, повідомляє Укрінформ.

«Я сподіваюся, що найближчим часом Україна матиме можливість створити центр підготовки інструкторів для парамедиків із використанням обладнання телемедицини за стандартами НАТО», - заявила Богомолець.

Вона повідомила, що партнером України від НАТО у цій програмі виступила Румунія.

Говорячи про значення для України медицини надзвичайних ситуацій, Богомолець нагадала учасникам конференції, що держава нині є єдиною у Європі, яка веде реальну війну на своїй території.

Вона підкреслила, що українські медичні працівники набули в умовах бойових дій у протистоянні російському агресору великого практичного досвіду і знань та готові поділитися ними із партнерами по Альянсу.

Відтак, зазначила народний депутат, участь України у програмі НАТО щодо створення багатонаціональної системи телемедицини є надзвичайно важливою для отримання досвіду і знань за новими стандартами.

«Для мене це означає, що ми отримуємо можливості врятувати більше життів», - наголосила Богомолець.

Народний депутат також подякувала НАТО і союзникам за можливість забезпечити лікування і реабілітацію на території своїх країн для більше 4 тис. поранених українських військовослужбовців.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 21 лютого підписав Указ "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості про співробітництво України з НАТО на період 2017-2020 років".