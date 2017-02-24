В Ужгороді представили унікальну виставку світових корон

У четвер, 23 лютого, в каплиці Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького презентували унікальну виставку «Корони світу».

Виставка корон світу стала можливою завдяки сприянню Благодійного фонду імені Бориса Возницького, а понад 70 копій корон, які належали монархам від Європи аж до Південної Америки, це результат роботи українських майстрів.

Голова БФ Ігор Жук під час урочистого відкриття експозиції розповів про унікальність цієї виставки. Найцінніше, що «відвідувачі вперше можуть побачити не лише вінці й корони різних країн, але й континентів та епох. Усі предмети – це шедеври, частина з них – оригінали, частина копії, репліки чи реконструкції експонатів, які знаходяться в музеях Австрії, Італії, Єгипту та інших країн».

Увагу поціновувачів історії та мистецтва привертають корона Короля Данила Галицького, Наполеона, російських та римських імператорів, Святого Володимира і Анни Візантійської, а також реконструкції корон правителів стародавнього світу Нефертіті, Тутанхамона, царів Шумеру та Ассирії, головні убори володарів величних цивілізацій Америки – ацтеків, майя, інків та інші експонати. Окремою складовою виставки виступають іменні головні убори церковних владик, вінчальні вінці.

Для відтворення багатьох предметів, представлених на експозиції, використовувались фрески, монети та візантійські пам’ятки.

Як зазначив І.Жук, проект не тільки має пізнавальну історичну цінність, але й патріотичне забарвлення та національну державотворчу місію та спрямований на утвердження й розбудову Української держави. Адже саме корона завжди була символом, який уособлював державницьку ідею та владу.

Ужгород наразі став другим містом, де показали ці корони – уперше їх презентували у Львові, пізніше виставку покажуть у всіх регіонах України.

Оксана Дудаш, Ужгород, фото авторки