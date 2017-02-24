Віденський суд відмовив у затриманні Фірташа у справі про екстрадицію в США

Суд Відня відмовив прокуратурі в затриманні українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі про екстрадицію в США. Про це повідомляє джерело "112.ua".

"Земельний суд Відня у кримінальних справах відхилив вимоги прокуратури Відня затримати Дмитра Фірташа у рамках справи про екстрадицію в США", - повідомило джерело видання.

За інформацією "112.ua", бізнесмен Дмитро Фірташ звільнений без додаткових умов.

Як повідомлялося, Земельний суд Відня, розглянувши у четвер запит Іспанії про екстрадицію бізнесмена, вирішив звільнити його без внесення додаткової застави.

"Суд відмовив прокуратурі Відня в арешті Фірташа, оскільки відсутній ризик неявки Фірташа на вимогу суду. Суд зобов'язав Фірташа регулярно відвідувати суд через певні проміжки часу", – зазначили захисники бізнесмена.

"Дмитру Фірташу заборонено залишати територію Австрії, він здав суду свій закордонний паспорт", – додали адвокати.

Пізніше вони повідомили, що у зв'язку з відхиленням судом запиту Іспанії на затримання представник прокуратури Відня одразу ж після прийняття такого судового рішення зажадав затримання бізнесмена за наявною справою про екстрадицію в США.

"Дмитро Фірташ заперечує всі звинувачення проти нього, і ми впевнені, що його невинуватість буде доведена", – заявили адвокати.

Вони стверджують, що іспанське розслідування стосується одних і тих самих звинувачень, які були подані не тільки з боку влади США в Іллінойсі, а й іспанською владою за інструкцією прокуратури Чикаго. "Це все частина тієї самої історії – політичного переслідування Фірташа", – зазначили адвокати.

ФБР звинувачує Фірташа в корупції при отриманні дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Нібито олігарх і його співробітники заплатили індійським чиновникам 19 млн євро.

Нагадаємо, вчора Дмитро Фірташ знову був затриманий у Відні у справі про екстрадицію в США.