Відкриття офісу зв'язку НАТО в Кишиневі перенесли на червень

Офіс зв'язку НАТО в Кишиневі відкриється в червні цього року.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час телефонної розмови з молдавським прем'єр-міністром Павлом Філіпом, передає Newsmaker.

Під час розмови Столтенберг зазначив, що в березні будуть акредитовані глава і співробітники офісу зв'язку НАТО, а в червні 2017 року планується його відкриття.

Павел Філіп підкреслив, що молдовська влада надасть всю необхідну підтримку для своєчасного відкриття офісу і запросив Єнса Столтенберга в Кишинів, щоб взяти участь у його відкритті.

Філіп підтвердив зацікавленість Молдови в подальшому зміцненні політичного діалогу і співробітництва з НАТО.

Раніше в уряді Молдови повідомляли, що офіс відкриється у квітні цього року.