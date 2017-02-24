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Внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївка залишилась без води, - Зубко

24 лютого, 2017 - 10:22
Фото з архіву "Дня"

Жителі Авдіївки залишилися без водопостачання внаслідок обстрілу з боку бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Пряме попадання снаряда в фільтрувальну станцію. Обладнання зупинено. Людей сховали в бомбосховище. Місто знову без води", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу бойовики 83 рази обстріляли позиції ЗСУ, двох наших військових поранено, один – загинув.

Джерело: День
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