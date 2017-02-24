Внаслідок теракту на півночі Сирії загинули десятки людей

Десятки осіб стали жертвами вибуху замінованого автомобіля на півночі Сирії. Смертник, який керував автомобілем, скоїв напад зранку в п'ятницю, 24 лютого, у сільській місцевості на північний захід від міста Ель-Баба.

Серед загиблих, окрім цивільних, багато з підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців, які ведуть боротьбу проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, на який посилається агентство dpa, повідомляє про щонайменше 42 загиблих. За словами керівника центру Рамі Абделя Рахмана, число жертв, ймовірно, ще зросте. Раніше у центрі повідомляли про 29 загиблих, турецьке державне інформагентство Anadolu писало про 35 жертв, а контрольоване повстанцями агентство Qasioun наводило ще більшу кількість загиблих - 45.

За даними агентства Reuters, яке посилається на місцеві джерела, атаку було скоєно на блок-пост повстанців, на якому цивільні очікували дозволу повернутися в Ель-Баб. Внаслідок вибуху загинули 35 цивільних та 6 повстанців. Напад було вчинено на наступний день після того, як повстанці заявили про здобуття повного контролю над Ель-Бабом - містом на півночі Сирії в провінції Алеппо, яке довгий час перебувало під контролем терористів ІД та за яке протягом останніх кількох тижнів точились запеклі бої.

У результаті нападу десятки людей отримали поранення. Відповідальність на атаку поки що ніхто на себе не взяв.

Нагадаємо, у Женеві 23 лютого розпочався новий раунд переговорів з мирного врегулювання ситуації у Сирії.