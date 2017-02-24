Вища рада правосуддя звільнила 17 суддів на підставі вчинення ними істотних дисциплінарних проступків.

Про це у пятницю інформує прес-служба ВРП.

«Вища рада правосуддя під час засідання 23 лютого 2017 року розглянула питання про звільнення з посади суддів на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Згідно з цим пунктом Конституції, підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ВРП ухвалила рішення про звільнення із займаних посад відповідно до рішень ВККСУ за вчинення істотного дисциплінарного проступку таких суддів:

- окружного адміністративного суду міста Севастополя Водяхіна Сергія Анатолійовича, Москаленка Сергія Анатолійовича, Гаманка Євгена Олександровича, Кисельової Олени Миколаївни, Кононової Юлії Сергіївни, Суворової Світлани Володимирівни; господарського суду міста Севастополя Плієвої Наталі Гурамівни, Юріної Олени Миколаївни, Харченка Ігоря Арсентійовича; Севастопольського апеляційного господарського суду Коваля Володимира Миколайовича, Сотули Вікторії Володимирівни;

- окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Ольшанської Тетяни Семенівни, Циганової Галини Юріївни;

- Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим Родькіної Любові Анатоліївни; Гагарінського районного суду міста Севастополя Попової Наталі Ігорівни;

- господарського суду Донецької області Мирошниченка Ярослава Станіславовича;

- Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області Заріцької Оксани Олексіївни.

Водночас уточнюється, що ВРП ухвалила відкласти розгляд подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в частині звільнення Логвіної Лариси Сергіївни з посади судді Свердловського міського суду Луганської області.