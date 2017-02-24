Єгипет з 1 березня суттєво збільшує вартість віз для в'їзду туристів

Єгипет з 1 березня піднімає вартість віз для туристів, що в'їжджають до країни, з 25 до 60 доларів.

Про збільшення плати раніше цього тижня МЗС Єгипту повідомило працівників аеропортів, повідомляє видання Ahram Online з посиланням на представника одного з аеропортів.

Востаннє Єгипет піднімав вартість в’їздної візи в квітні 2014 року – з 15 до 25 доларів.

Декілька туроператорів заявили, що таке рішення створить проблеми для туристів, які купували тури за старою ціною.

Представники сфери туризму зазначають, що про подібне рішення потрібно було повідомити за кілька місяців до введення його в дію і висловлюють побоювання, що такий крок негативно вплине на зусилля країни з відродження туризму.

Єгипет намагається відновити процвітання туристичної галузі після політичних потрясінь 2011 року.

У 2016 році доходи Єгипту від туризму скоротилися до $3.4 млрд, що на 44,3% менше у порівнянні з попереднім роком. У докризовому 2010 році країна заробила на туризмі $11 млрд.

Варто зазначити, що Єгипет є одним з улюблених туристичних напрямків в українців. У 2016 році країну відвідали майже 420 тисяч українських туристів.