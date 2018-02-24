2 березня Україна, Молдова і Грузія підпишуть декларацію про перспективи євроінтеграції

У Кишиневі 2 березня відбудеться міжпарламентська Конференція «Республіка Молдова, Грузія і Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки».

В рамках конференції обговорюватимуться не лише питання синхронізації дій для протидії регіональним викликам безпеки, а й проблеми в сфері оборони, енергетичної інфраструктури та поглиблення процесів європейської інтеграції. Про це заявив спікер парламенту Молдови Андріан Канду, повідомляє Укрінформ в РМ.

«Перш за все, ми обговоримо нинішню ситуацію в регіоні, уявімо варіанти врегулювання існуючих проблем для подальшої синхронізації дій держав регіону, зокрема, Молдови, Грузії та України з метою протидії регіональним викликам безпеки. Обговоримо також питання оборони, реалізації проектів, пов'язаних з розвитком енергетичної інфраструктури, здійснення реформ і поглиблення процесів європейської інтеграції наших країн», - зазначив спікер.

Очікується, що під час Конференції Молдова, Україна і Грузія підпишуть спільну Декларацію про регіональну безпеку і перспективи європейської інтеграції трьох країн.

Як відомо, перша міжпарламентська конференція «Республіка Молдова, Грузія і Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки» проводиться з ініціативи голів парламентів Молдови (Андріан Канду), України (Андрій Парубій) і Грузії (Іраклій Кобакідзе) в партнерстві з Атлантичною Радою.

У форумі візьмуть участь представники Європарламенту, Конгресу США, Північноатлантичного альянсу НАТО, Євразійського Центру, Атлантичної Ради, а також відомі міжнародні експерти і політологи.