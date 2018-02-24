Американські літаки провели комплексну розвідку узбережжя Криму

Вчора вдень відразу два американських літака-розвідника "Оріон" і "Посейдон" баражували над узбережжям Криму, здійснюючи комплексну розвідку. Про це повідомляє Думська. P-8A Poseidon с / н 168 998 приблизно о 10 годині ранку злетів з авіабази Сігонелла на Сицилії і відправився в Чорне море.

Приблизно в цей же час з авіабази Суда-Бей (Кіпр) злетів літак радіоелектронної боротьби (РЕБ) EP-3E Aries II (серійний 157326), створений на основі широко відомого патрульного літака P-3 Orion. Він теж попрямував до південного берега окупованого півострова.

Обидва борту три години провели в чорноморському небі, вітаючи зі святом війська протиповітряної оборони країни-агресора, йдеться в повідомленні.

У виданні також підкреслили, що в даний момент в водах Чорного моря знаходяться два американських есмінця типу «Арлі Берк» - USS Carney DDG64 і USS Ross DDG71, тому дії американців носять комплексний характер.