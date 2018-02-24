Чехія слідом за США відмовилась від участі в російському етапі Кубка світу з біатлону

Чеська команда біатлоністів заявила, що відмовляється від участі в російському етапі Кубка світу з біатлону, який проходитиме в Тюмені з 20 по 25 березня.

Після розіграшу медалей з біатлону на Олімпійських іграх в Пхьончхані офіційну заяву про це зробив голова Союзу біатлоністів ЧР Іржі Гамза, який пояснив, що це робиться на знак протесту проти систематичного використання допінгу російськими спортсменами, повідомляє Radio Praha.

«І ціною певних жертв ми йдемо на цей крок, щоб показати своє ставлення до допінгу. Тому на фінал ми не поїдемо. Якби ми це зробили, то відступили б від своїх поглядів. Ми хочемо зберегти власне обличчя. На нашу думку, в Росії не повинні проходити міжнародні змагання », - наголосив Гамза.

За інформацією видання iDnes.cz, крім чеської команди, до бойкоту Росії приєдналися біатлоністи США і Канади.

«Туди не полетять представники трьох країн з нашої четвірки, яка жорсткіше за всіх виступила проти допінгу», - зазначає Гамза.

Головний тренер чеської збірної Ондржей Рибарж, зі свого боку, повідомив, що розуміє - неучасть у фіналі може позбавити Чехію квоти на наступний чемпіонат світу, проте повністю підтримує рішення.

Щоб в наступному сезоні ЧС країну могли представляти 5 чоловіків і 5 жінок, обидві команди повинні зберегти за собою місце не нижче 10-го.