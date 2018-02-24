Данія надасть Грузії фінансову підтримку на розвиток демократії

Данія вважає Грузію важливим партнером, позитивно оцінює реформи в країні з її інтеграції в Євросоюз та заявляє про готовність надавати всебічну підтримку в цьому, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вражають здійснені в Грузії реформи і досягнуті результати", - заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, який знаходиться в Тбілісі з візитом, на зустрічі в п'ятницю з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі.

Як повідомляє прес-служба грузинського прем'єра, в ході зустрічі йшлося про нову стратегію сусідської політики Данії (DANEP) на 2017-2021 роки, в рамках якої Грузії буде надано фінансову підтримку в розмірі 27 млн ​​євро, яка буде спрямована на розвиток демократії і стійкий розвиток економіки Грузії.

"Особливу увагу було приділено подальшому поглибленню торгово-економічних відносин між двома країнами, інвестиційному середовищу в Грузії і передових позицій країни в міжнародних рейтингах", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС Данії висловив тверду підтримку територіальної цілісності і суверенітету країни. У свою чергу, прем'єр Грузії подякував датську сторону за включеність в роботу Місії спостерігачів ЄС (МНЕС), яка являє собою єдиний механізм і виконує на місці дуже значну роль у збереженні миру.