ФБР: Манафорт підкупив європейських політиків для лобіювання уряду Януковича

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подав новий обвинувальний висновок, згідно з яким Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

Про це повідомляє Assosiated Press.

Як зазначає агентство, політичні діячі, відомі як "габсбурзька група", вважалися незалежними аналітиками, хоча насправді їх послуги були проплачені лобістами.

"Згідно з судовими документами, Манафорта звинувачують у використанні офшорних рахунків, щоб заплатити групі більше двох мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

В обвинувальному висновку зазначається, що групою керує колишній європейський канцлер. Повідомляється, що приховане лобіювання відбувалося в США.

Обвинувальний акт базується на свідченнях екс-помічника Манафорта Ріка Гейтса, пише агентство.

Раніше повідомлялося, що колишнього главу передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта звинувачують у відмиванні через офшори до $30 млн, ухиленні від сплати податків і банківському шахрайстві.

У жовтні 2017 року проти Манафорта вже були висунуті обвинувачення. В обвинувальному висновку тоді вказувалося, що він протягом кількох років лобіював інтереси колишнього президента України Віктора Януковича і "Партії регіонів", але не був зареєстрований в США як "іноземний агент", а також ухилявся від сплати податків.

Нинішнє обвинувачення, як і попереднє, не пов'язане з президентською кампанією Трампа і з можливим втручанням Москви у вибори 2016 року.

Манафорт із червня по серпень 2016 року очолював передвиборний штаб Трампа. Його почали підозрювати після зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка, за даними американських ЗМІ, може бути пов'язана зі спецслужбами РФ.

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