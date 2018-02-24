Канада надала Україні додаткові $1,45 млн на підтримку освітнього проекту про Голодомор

Уряд Канади надав додатковий трирічний грант у розмірі $1,45 млн на підтримку «Національного освітнього туру про Голодомор» (Holodomor National Awareness Tour).

Про це заявив у Торонто секретар Міністерства з питань канадської спадщини Арфі Вірані, повідомляє VIDIA з посиланням на прес-службу Конгресу українців Канади.

«Ми вдячні урядові Канади за його міцну підтримку освіти про Голодомор, яка навчить канадців нашої спільної відповідальності за супротив тиранії, гніту та злочинам проти людяності по всьому світі. Цього року ми відзначаємо 85-ті роковини Голодомору. Ми вшановуємо пам'ять мільйонів жертв Голодомору та дякуємо тим, хто вижили, за їхні мужні свідчення, завдяки яким цей жахливий геноцид не лишився непоміченим у світі», - заявив президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод.

Проект, заснований у 2015 році Канадсько-українською фундацією за фінансового сприяння уряду Канади, включає «пересувний клас» – спеціально облаштований автобус з інтерактивним обладнанням, який подорожує освітніми закладами Канади з метою донести правду про трагічні події 1932-1933 рр. в Україні. За останні три роки «пересувний клас» відвідало понад 25 000 канадців, включаючи понад 18 000 студентів та викладачів.

«Метою проекту була побудова зв’язків між громадами для просування міжкультурного порозуміння, толерантності, свідомості та глибшої поваги до демократичних цінностей, які ми, канадці, так плекаємо. Саме це ми і робили, і нам дуже приємно, що уряд Канади відзначив успіх проекту, продовживши його ще на три роки» – зазначив колишній голова Канадсько-української фундації та керівник проекту Боб Онищук.

Окрім канадського уряду, фінансову підтримку проекту «Національного освітнього туру про Голодомор» також надали уряди провінцій Онтаріо та Манітоби, а також фундації Temerty Family Foundation, Ihnatowycz Family Foundation, Petro Jacyk Education Foundation та Huculak Foundation.