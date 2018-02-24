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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

На Донбасі створюють воєнізовані структури для придушення акцій непокори

24 лютого, 2018 - 16:10
Фото Юрія Величка / З конкурсних робіт XIX Міжнародної фотовиставки газети "День"

Російське командування на Донбасі створює воєнізовані структури, які під приводом охорони громадського правопорядку придушуватимуть будь-які акції непокори. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, повідомляє УНН.

“Російсько-окупаційна влада, з метою посилення контролю за населенням на тимчасово окупованих територіях сходу України здійснює заходи щодо створення нових так званих воєнізованих структур або підрозділів охорони з так званими поліцейськими функціями. Передбачається, що основним завданням таких підрозділів буде під приводом охорони громадянського правопорядку придушення будь-яких акцій громадянської непокори. Комплектування нових структур особовим складом здійснюється за рахунок резервістів, які були залучені до зборів на окупованих територіях у січні-лютому цього року”, — сказав Д.Гуцуляк.

Джерело: УНН

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