Наступного року у Шотландії відкриють перший у світі пивний готель

У 2019 року в Шотландії з'явиться перший у світі пивний готель. Про це повідомляє The Guardian.

Пивний бренд BrewDog, штаб-квартира і пивоварня якого розташовані в шотландському містечку Еллон, планує відкрити незвичайний готель DogHouse. Готель буде складатися з 26 номерів, кожен з яких обладнають спеціальним краном, з якого цілодобово буде текти пиво. Крім того, у ванних кімнатах розмістять холодильники з усіма видами хмільної продукції BrewDog.

DogHouse буде розташований по сусідству з броварнею, а значить проблем з пивопостачанням у постояльців виникнути не повинно. За словами творців, пивний готель відкриється на початку 2019 року.

Ідея відкрити готель для любителів крафтового пива у компанії BrewDog виникла ще в 2009 році. За 10 років бренду вдалося зібрати понад 70 мільйонів доларів від 73 тисяч інвесторів. Всі, хто вклав кошти в розробку і будівництво готелю, отримають статус особливих гостей.

"DogHouse - наш подарунок пристрасним шанувальникам крафтового пива, які здійснюють паломництво на наш пивоварний завод в Абердінширі. Ми завжди мріяли відкрити пивний готель, і тепер ми нарешті можемо реалізувати цей проект", - підкреслив співзасновник BrewDog Джеймс Ватт. Також Ватт додав, що це унікальне місце допоможе всім охочим досягти пивної нірвани.