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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

Під час демонстрацій у Мілані сталися сутички між антифашистами та поліцейськими

24 лютого, 2018 - 20:40
Фото Reuters

У Мілані за тиждень до парламентських виборів сталися сутички між учасниками антифашистської демонстрації і поліцейськими. Про це повідомляє ЄП з посиланням на La Stampa.

З огляду на заплановану на головній площі Мілана акцію євроскептичної партії "Ліга півночі" центр міста посилили великою кількістю правоохоронців.

До сутичок дійшло, коли учасники антифашистської демонстрації зробили спробу прорвати кордон поліції і пройти ходою по одній з центральних вулиць.

У хід пішли балончики з сльозогінним газом та петарди. Демонстранти кричали образи на адресу поліції, яка у відповідь застосувала гумові кийки.

Про постраждалих під час акції не повідомляється.

В той же час на головній площі Мілана зібралися близько 10 тисяч учасників демонстрації "Ліги півночі", які очікують на її лідера Маттео Сальвін.

Як відомо, 4 березня в Італії відбудуться парламентські вибори.

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