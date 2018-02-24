Підсумки передостаннього олімпійського дня

Олімпійські ігри у південнокорейському Пхьончхані виходять на фінішну пряму. У передостанній день головного зимового старту чотириріччя розіграли відразу вісім комплектів нагород. Хоч Україна вже не має сподівань на медалі, але цього дня було за кого вболівати. Про головні події змагального дня у нашому традиційному підсумку.

Лижники долали марафонську дистанцію

Відбулися заключні змагання з лижних перегонів у чоловіків. Спортсмени брали участь у гонці з масовим стартом на дистанції 50 кілометрів. Україну представляв Олексій Красовський. Звісно, мало хто сподівався на високий результат українця, адже в спринті вільним стилем наш співвітчизник був лише 81-им, класичним – 70-им, а в скіатлоні взагалі був знятий як круговий. Утім таку довгу дистанцію українець витримав і потрапив до 50-и кращих атлетів із відставанням у 17 хвилин і 14,4 секунди від лідера (у марафоні взяв участь 71 лижник). А перемогу здобув представник Фінляндії Ійво Нісканен. Спортсмен увімкнувся в гонку з перших кілометрів дистанції і на екваторі перегонів пішов у атаку, відірвавшись від переслідувачів. Єдиним, хто залишився на хвості у Нісканена, був лижник із команди Казахстану Олексій Полторанін.

Із загального пелотону відчепився й Олександр Большунов із команди Олімпійських атлетів з Росії, який спробував наздогнати фінсько-казахський тандем лідерів. Але реактивний фінн відірвався від обох переслідувачів. Полторанін взагалі не витримав ритму боротьби і майже за 10 кілометрів до кінця гонки відстав, у підсумку перетнувши фінішну лінію 15-им.

А от головна боротьба розвинулася на останньому колі. Саме тоді, коли Нісканен вирішив змінити лижі, його переслідувач Олександр Большунов пішов на обгін без заміни лижного спорядження, вигравши близько 10 секунд. Але фінський спортсмен це відставання швидко скоротив, а за лічені кілометри до фінішу знову пішов у атаку, йдучи спуском. Тож «золото» дісталося Ійво Нісканену, «срібло» в Олександра Большунова, а бронзову нагороду здобув ще один росіянин Андрій Ларьков.

Керлінг

У Пхьончхані відбувся фінальний турнір з чоловічого керлінгу та матч за третє місце у жіночому. Вирішальна зустріч чоловічих збірних принесла перемогу команді США, яка обіграла збірну Швеції з рахунком 10:7. Протягом семи ендів точилася рівна боротьба, підсумком якої стала нічия 5:5. А ось у восьмому енді Джон Шустер виконав подвійний тейк-аут, вибивши два камені суперника. Це принесло американській команді одразу п’ять очок (10:5). У дев’ятому енді збірна Швеції відіграла два очки, однак у підсумку залишилася без олімпійського «золота», яке сенсаційно виграла команда США. Бронзові нагороди вчора здобула команда Швейцарії у поєдинку зі збірною Канади (7:5).

У матчі за бронзові нагороди керлінгістки Японії здолали команду Великої Британії з рахунком 5:3, вперше в історії завоювавши олімпійську медаль у цьому виді спорту. У фіналі жіночого турніру з керлінгу завтра зустрінуться збірні Південної Кореї та Швеції.

Фінальні змагання зі сноубордингу

Чеська спортсменка Естер Ледецка сьогодні виборола золоту медаль у паралельному гігантському слаломі у сноубордингу. «Срібло» і «бронза» у Селіни Йорг та Рамони Терезії Гофмайстер із Німеччини. Естер Ледецка стала першою в історії спортсменкою, яка на одній Олімпіаді взяла дві медалі найвищого ґатунку у різних видах спорту (нагадаємо, що вона вже має «золото» Пхьончхана у гірськолижному супергіганті). Випадок, коли на одній Олімпіаді спортсмени стають призерами у різних видах спорту, не є унікальним, зокрема цьогоріч нідерландська ковзанярка Йорін тер Морс вже вигравала медалі у різних видах спорту – «золото» у ковзанярському забігу на 1000 м і бронзову нагороду в естафеті у шорт-треку.

У чоловічому паралельному гігантському слаломі тріумфувала Швейцарія. «Золото» забрав Невін Гальмаріні, який чотири роки тому в цій же дисципліні був срібним призером. Срібна медаль дісталася господарю змагань, південнокорейцю Сан-Хо Лі. Для 22-річного сноубордиста, який до цього здіймався на п’єдестал лише юнацьких турнірів, це перша медаль Олімпіади. Трійку лідерів замкнув словенець Жан Кошир, у якого це вже третя медаль з двох останніх олімпіад.

Крім цього, серед чоловіків розіграли дебютні нагороди і в біг-ейрі. Першим олімпійським чемпіоном став канадієць Себастьян Тутан. Спортсмен не зміг себе проявити у слоупстайлі, де був лише 11-им, утім закарбував своє ім’я навічно в іншій дисципліні сноубордингу з результатом 174,25 бала. «Срібло» у представника Сполучених Штатів Америки, призера чемпіонатів світу з біг-ейру Кайлі Мека. Чільну трійку лідерів замкнув британець Біллі Морган.

Командний слалом без фаворитів

Ще одним дебютантом програми білої Олімпіади став командний гірськолижний слалом. До кожної команди входило по двоє чоловіків та двоє жінок. Багато слаломістів з топ-групи сьогодні не долучилися до гонки, зокрема Генрік Крістофферсен, Марсель Гіршер і Мікаела Шиффрін. Тож без ключових спортсменів медалі розподілилися так: «золото» завоювала збірна Швейцарії, Австрія стала срібним призером, програвши Швейцарії з рахунком 1:3. У матчі за «бронзу» Норвегія у напруженій боротьбі здолала Францію. Переможця визначили за сумою всіх проходів дистанції, де норвежці виявилися швидшими.

Ковзанярі пробігли заключну гонку

Фінальний акорд змагань відлунав у ковзанярському спорті. Цього дня чоловіки і жінки долали мас-старт. У жіночій гонці перемогу святкувала японська спортсменка Нана Такагі, яка раніше тріумфувала в командній гонці. А от чинна чемпіонка світу в цій дисципліні кореянка Кім Бо Рим стала лише другою. «Бронза» у представниці Нідерландів Айрін Схаутен.

У чоловіків «золото» у цій дисципліні здобув кореєць, чемпіон Ванкувера на дистанції 10 000 метрів, Лі Син Хун. Срібним призером став бельгійський ковзаняр Барт Свінгс, який до цього підіймався на подіум лише на чемпіонатах Європи. Другу «бронзу» слідом за командною гонкою до скарбнички собі поклав нідерландець Кун Вервей.

Канада – бронзовий призер хокейного турніру

Справжньою несподіванкою став невихід хокейної команди Канади у фінал. Тож канадійці змушені були вести боротьбу лише за «бронзу» у протистоянні з Чехією. Скориставшись чисельною перевагою на майданчику, Ендрю Еббетт відкрив рахунок. Та менш ніж за хвилину чехи зрівняли рахунок – відзначився Владімір Ружичка. Але до кінця періоду канадійці Кріс Келлі та Дерек Рой закинули ще по одній шайбі та зробили рахунок 3:1. Другий період пройшов без забитих шайб, а от у третьому була справжня гольова перестрілка. Спочатку Еббет і Ян Коварж знову обмінялися результативними атаками. А далі Кріс Келлі і Войтек Вольський фактично поховали надії чехів, зробивши рахунок 6:2. До кінця гри за Чехію дублем відзначився Роман Червенка, але врятувати команду від поразки він вже не зміг. 6:4 – Канада стає бронзовим призером Олімпіади.

За підсумками передостаннього дня Олімпійських ігор ситуація в медальному заліку незмінна. Лідирує Норвегія, маючи тринадцять золотих, чотирнадцять срібних і одинадцять бронзових медалей. На другому місці тримається Німеччина із тринадцятьма золотими, вісьмома срібними і сімома бронзовими нагородами. Трійку замикає Канада, у якої одинадцять медалей найвищого ґатунку, вісім срібних та десять бронзових. Україна ще втратила одну сходинку, опустившись на 21-у позицію із одним «золотом».

В останній день Олімпіади розіграють два комплекти нагород та золоті медалі у фіналі жіночого керлінгу та чоловічого хокею.

Богдан Проскуров