Порошенко затвердив делегацію України для участі у Форумі ОБСЄ

Президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив делегацію України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Утворити делегацію України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи, створеної за Договором про звичайні збройні сили в Європі, та Консультативної комісії з відкритого неба, створеної за Договором з відкритого неба (лютий - грудень 2018 року, Відень, Республіка Австрія)", - сказано в указі президента України №40 / 2018 від 23 лютого 2018 року оприлюднення на сайті глави держави в п'ятницю.

Згідно з указом, делегацію для участі в переговорах очолить постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук. До складу делегації також входять 12 представників інших установ і організацій.

Згідно з указом МЗС України затвердить вказівки делегації України на переговори в рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба. Крім того міністерство може залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних представників.

Кабмін забезпечить в установленому порядку участь десяти членів делегації, які відправляються до Відня.

Глава делегації України забезпечить подання МЗС України звітів про результати участі делегації України в переговорах.