Правоохоронці Єгипту затримали підозрюваного у вбивстві українки у Хургаді

Правоохоронці Єгипту затримали підозрюваного у вбивстві українки, яке сталося 21 лютого в місті Хургада. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Vetogate.

Повідомляється, що підозрюваний - чоловік віком за 30 років. Він не був знайомий з дівчиною і забрався в її квартиру, щоб обікрасти. Українка чинила опір, і підозрюваний завдав їй кілька колотих ножових ран.

Нагадаємо, у Хургаді в Єгипті 22 лютого в орендованій квартирі знайшли мертвою 27-річну українку. В Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про вбивство 21 лютого українки на території Єгипту.

Відзначимо, за інформацією ЗМІ, дівчина працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік після повернення додому з роботи. Дівчині завдали близько 10 ударів, місцева поліція веде розслідування.