РФ зірвала голосування Ради безпеки ООН щодо перемир’я у Сирії

Голосування Ради безпеки ООН щодо негайного встановлення перемир’я у Сирії відклали через провал переговорів щодо тексту відповідної резолюції з Росією, повідомляє BBC.

Голосування за резолюцію, яка вимагає встановити 30-денне перемир’я у Східній Гуті, перенесли на полудень суботи (19.00 за Києвом).

Голосування вже неоднаразово переносилося саме через позицію Росії. Західні дипломати звинувачують РФ, ключового союзника сирійського режиму, у тому, що та намагається виграти час для вирішального удару військ Асада по контрольованій повстанцями Східній Гуті.

Поза тим спостерігачі повідомляють, що цього тижня у Східній Гуті загинули більше 460 осіб.

США, Британія та Франція закликали схвалити резолюцію без жодних зволікань, що дозволило б постачання гуманітарної допомоги в уражені райони Сирії. Президент США Дональд Трамп виступив з різкою критикою уряду Сирії і її союзників, Росії та Ірану: "Те, що ці три країни зробили людям протягом останнього короткого періоду часу, є ганьбою".

Представник Франції в ООН Франсуа Деллатре заявив, що сирійська трагедія може стати початком кінця ООН як такої.

Проект резолюції, ініційованої Кувейтом і Швецією, закликає до загального перемир'я, яке має набути чинності через 72 години після ухвалення резолюції.

Раніше повідомлялося, що голосування в Раді безпеки ООН за проектом резолюції, спрямованої на припинення бойових дій у Східній Гуті та інших містах Сирії, розпочнеться в суботу, 24 лютого.