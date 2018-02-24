США бачить в Україні перспективного стратегічного партнера, - Чалий

Офіційний Вашингтон сприймає Україну як перспективного стратегічного партнера в галузі безпеки й оборони, а також в інших сферах, діалог по яких значно інтенсифікувався за останні роки, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів посол України в США Валерій Чалий.

"Якщо три роки тому було важко говорити про те, що американці розглядають у перспективі Україну як стратегічного партнера, то зараз ми бачимо абсолютно, що є такі цілі, які ми можемо досягти лише в тісній співпраці. Принаймні у сфері безпеки й оборони США зараз серйозно розглядають Україну як стратегічного партнера", - наголосив український дипломат.

Водночас, за його словами, "посилення енергетичної безпеки, економічних зв'язків тільки доповнює це партнерство".

Посол нагадав, що нинішнього року виповнюється десять років Хартії Україна-США про стратегічне партнерство. "Символічно, що саме цього року ми маємо дійсно дуже серйозну інтенсифікацію наших відносин", - зазначив він.

За його словами, це стосується як контактів на найвищому рівні, так і на рівні відомчому. "Ми, по суті, вперше провели зустрічі очільників практично всіх відомств України й Америки. Тобто ми запустили механізм взаємодії з Америкою по всьому спектру, з виконавчою владою, законодавчими органами і далі працюємо в цьому напрямі", - зауважив дипломат.

Але важливішим, на його переконання, є те, щоби встановити прямі економічні зв'язки з американськими компаніями, завести їх на український ринок, а також допомагати українським експортерам у США.

"Підписання рамкової угоди на 1 млрд з General Electric Transportation, плани роботи з компаніями Westinghouse і Holtec, підписання гарантій OPIC, подальші інфраструктурні проекти, спільне виробництво ракет і літаків – це все можливості змінити середовище в Україні для закордонного бізнесу", - зауважив Чалий.

Він також наголосив, що далі потрібно рухатися швидше. "Чим більше Сполучені Штати відчуватимуть успіх України, тим більшою буде допомога", - підкреслив посол України в США.