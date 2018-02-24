Світоліна виграла турнір WTA в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA, який проходив в Дубаї.

Еліна Світоліна (Україна) – Дарія Касаткіна (Росія) 6:4, 5:0

Суперницею українки була Дарина Касаткіна з Росії. Якщо у першому сеті суперниця Світоліної зуміла нав'язати боротьбу, але вже у другому Еліна чисто розгромила опонентку.

Додамо, що це другий виграні Світоліної турнір в 2018 році. На початку року вона виграла турнір у Брісбені.

Також нагадаємо, саме Еліна Світоліна виграла турнір в Дубаї минулого року.