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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

Світоліна виграла турнір WTA в Дубаї

24 лютого, 2018 - 19:35
Фото Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA, який проходив в Дубаї.

Еліна Світоліна (Україна) – Дарія Касаткіна (Росія) 6:4, 5:0

Суперницею українки була Дарина Касаткіна з Росії. Якщо у першому сеті суперниця Світоліної зуміла нав'язати боротьбу, але вже у другому Еліна чисто розгромила опонентку.

Додамо, що це другий виграні Світоліної турнір в 2018 році. На початку року вона виграла турнір у Брісбені.

Також нагадаємо, саме Еліна Світоліна виграла турнір в Дубаї минулого року.

Джерело: 112 Україна

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