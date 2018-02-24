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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

Теракт в Сомалі: щонайменше 45 загиблих

24 лютого, 2018 - 15:28
Фото Reuters

45 людей загинуло в результаті двох вибухів в столиці Сомалі Могадішо, повідомляє Reuters.

Спочатку неподалік від резиденції президента вибухнула одна машина, потім інша - поруч з одним з готелів. Після вибухів було чути стрілянину.
Відповідальність за подію узяло на себе терористична організація «Аш-Шабаб».

Раніше повідомлялося, що Пентагон заявляв про вбивство лідера угрупування "Аль-Шабаб" у Сомалі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на початку цього року схвалив розширення військових операцій проти Аль-Каїди, з якою пов'язують "Аль-Шабаб". Угрупування називають одним з найнебезпечнішим в Африці.

Джерело: День

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