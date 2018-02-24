У "Борисполі" відсторонили від роботи працівників, які порпалися у речах пасажирів

Шістьох працівників міжнародного аеропорту «Бориспіль», які порпалися у речах пасажирів, відсторонили від виконання обов’язків. Про це в коментарі Громадському радіо повідомила начальник відділу запобігання корупції та внутрішніх розслідувань аеропорту Марина Фастовець.

«Шість працівників притягнуті до дисциплінарної відповідальності та відсторонені від виконання службових обов’язків наразі», — зазначила Фастовець.

Вона зазначила, що аеропорт не може звільнити співробітників без рішення суду.

Фастовець підкреслила, що працівникам категорично заборонений фізичний контакт зі знайденими речами. Співробітники можуть оглядати речі пасажирів лише під час надходження до кімнати знахідок для детального опису.

Нагадаємо, правоохоронці почали розслідування за фактом крадіжки співробітниками аеропорту “Бориспіль” речей пасажирів.