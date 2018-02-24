У центрі Кабулу терорист-смертник влаштував вибух

Щонайменше одна людина загинула і ще шестеро дістали поранення унаслідок вибуху бомби в центрі столиці Афганістану Кабулі, повідомляє телеканал ToloNews з посиланням на МВС Афганістану.

За даними телеканалу, двоє поранених у критичному стані.

"Теракт стався приблизно о 8:30 за місцевим часом в районі Шаш-Дарак у зоні відповідальності дев'ятої поліцейської дільниці. За попередніми даними, одна людина загинула, шестеро постраждали", - повідомив журналістам начальник прес-центру МВС Афганістану Наджиб Доніш, повідомляє повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними поліції, терорист-смертник підірвав себе поблизу будівлі одного з підрозділів управління безпеки в районі Шаш-Дарак.

Повідомляється, що район оточений силовими структурами, не дозволяють проїжджати навіть машинам "швидкої допомоги".

Район Шаш-Дарак в Кабулі є територією, яка особливо охороняється і входить до так званої "зеленої зони", де знаходяться адміністративні і дипломатичні представництва. За даними місцевих ЗМІ, в цьому районі також знаходяться штаб-квартира НАТО в Афганістані, міністерство оборони Афганістану і афганська резиденція ЦРУ.