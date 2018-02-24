У Філіппінах тисячі католиків вийшли на протести проти відновлення смертної кари в країні

У столиці Філіппін Манілі близько тисячі католиків вийшли на вулиці. Так люди висловлювали протест проти кривавої війни президента країни Роберто Дутерте з наркотиками та його зусиль з відновлення смертної кари, повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, протестувальники молилися, співали гімни і читали проповіді проти того, що вони називають "політикою проти життя".

У руках люди тримали банери та плакати з написами "Захищай святість життя та шлюбу", "Безумству кінець" і "Припини вбивства".

Зазначимо, що католицька церква не згодна із законопроектами про розлучення і перегляд смертної кари у країні, які було внесено до Конгресу, але поки не розглянуто.

Незважаючи на популярність боротьби з наркотиками, деякі сектори церкви все частіше протестують проти вбивств наркоторговців. При цьому церква закликає до справедливості й пропонує притулок споживачам наркотиків.

"Загроза все ще є. Ми досі чуємо новини про позасудові страти. Законопроект про страти є у Конгресі", - зазначив виданню один з єпископів Маніли.

Нагадаємо, війна з наркотиками на Філіппінах розпочалася з приходом до влади президента Філіппін Родріго Дутерте в липні 2016 року. Лише за кілька тижнів до її початку було вбито близько 2 тис. осіб. До серпня 2016 року, за заявами влади країни, близько 600 тис. наркоторговців здалися правоохоронним органам, щоб не бути вбитими в ході антинаркотичної кампанії уряду.

Як заявляють західні ЗМІ, часто поліція і "народні дружини" активно застосовують позасудові страти щодо передбачуваних наркоторговців.

Такі дії влади Філіппін викликали жорстку критику ООН, США і Євросоюзу через порушення прав людини.