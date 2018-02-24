У Коростені вперше вручили відзнаку імені Героя Майдану Сергія Кемського

У Коростені цьогорічне свято «Гордість міста» вперше розпочалося з нагородження відзнакою імені Героя Майдану Сергія Кемського, яку встановлено рішенням Коростенської міської ради для відзначення активної молоді за особисті успіхи й громадську діяльність.
Отож міський голова Володимир Москаленко і мама Сергія Кемського, Тамара Гаврилівна, запросили на сцену переможця: відзнаку і премію отримала учениця 11 класу навчально-виховного комплексу « Школа-гімназія №12» Єлизавета Онищенко. Дівчина достойно представляє свій навчальний заклад і місто на предметних олімпіадах, де займає призові місця. Успішно виступає і на Міжнародному конкурсі з українознавства. Срібну відзнаку конкурсу завоювала, представивши, разом із вчителем Тетяною Гурською, дослідну працю «Поезія Сергія Кемського –Героя Небесної Сотні: спроба аналізу».
Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора