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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

У Коростені вперше вручили відзнаку імені Героя Майдану Сергія Кемського

24 лютого, 2018 - 18:40
Фото Оксани Климчук

У Коростені  цьогорічне свято «Гордість міста» вперше  розпочалося з нагородження    відзнакою  імені Героя Майдану Сергія Кемського, яку  встановлено  рішенням  Коростенської міської ради для  відзначення  активної молоді за особисті успіхи й громадську діяльність.   

Отож міський голова Володимир Москаленко і мама Сергія Кемського, Тамара Гаврилівна, запросили на сцену переможця: відзнаку і премію отримала   учениця 11 класу навчально-виховного комплексу « Школа-гімназія №12» Єлизавета Онищенко.  Дівчина  достойно представляє свій навчальний заклад і місто на предметних олімпіадах, де займає призові місця. Успішно виступає  і на Міжнародному конкурсі з українознавства. Срібну відзнаку конкурсу завоювала, представивши, разом із вчителем Тетяною Гурською, дослідну працю «Поезія Сергія Кемського –Героя Небесної Сотні: спроба аналізу».

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора

Джерело: День

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