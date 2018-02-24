У Луганську відновили мобільний зв'язок

Vodafone Ukraine повідомляє про відновлення мобільного зв'язку в Луганську. Про це у Facebook написала керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан.

“Щойно повідомили, що Луганськ знову в ефірі. А 28 лютого йдемо до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи. На порядку денному - обговорення ситуації зі зв‘язком у Донецьку”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого окупований бойовиками Луганськ знову залишився без українського мобільного зв'язку - оператор Vodafone-Україна заявив про технічні неполадки.