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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

У Луганську відновили мобільний зв'язок

24 лютого, 2018 - 17:34

Vodafone Ukraine повідомляє про відновлення мобільного зв'язку в Луганську. Про це у Facebook написала керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан.

“Щойно повідомили, що Луганськ знову в ефірі. А 28 лютого йдемо до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи. На порядку денному - обговорення ситуації зі зв‘язком у Донецьку”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого окупований бойовиками Луганськ знову залишився без українського мобільного зв'язку - оператор Vodafone-Україна заявив про технічні неполадки.

Джерело: День

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