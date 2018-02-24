У Львові представили прем'єру комедійної п'єси Старицького "За двома зайцями"

Виставу підготували актори Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької. Режисер-поставник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Художник-постановник – Мирок Кипріян. Хореограф – Олена Балаян.

Режисер задіяв у виставі два склади акторів. Зокрема – Голохвастий, промотаний цирульник – Андрій Войтюк та Юрій Хвостенко, Проня Сірко – Інна Калинюк та Юлія Михайлюк-Коржук, Прокіп Свиридович Сірко – Ігор Гаврилів та Януш Юхницький…

На сцені наживо грать й сім музикантів-духовиків заньківчанського оркестру.

І це перша прем'єрна постановка на Великій сцені театру цього року.

П'єсу корифей українського побутового театру Старицький написав 1883-го. Твір тоді вважали спільним дітищем Михайла Старицького та Івана Нечуя-Левицького, і перша його публікація містила ці два прізвища (як опрацьована Старицьким малосценічна п’єса Нечуя-Левицького «На Кожум'яках»). Іншою, менш відомою назвою п'єси є «Панська губа, та зубів нема».

Перша прем’єрна постановка «Зайців» відбулася у Києві 4 листопада 1883-го, мала великий успіх і відтоді вже ніколи не виходила з репертуару українського театру. Відомо, що роль цирульника Голохвостого зіграв Панас Саксаганський, Проні – Марія Садовська, Сірка – Іван Карпенко-Карий.

У ХХ столітті п’єса набула популярності завдяки фільму «За двома зайцями» (1961 рік) у постановці Віктора Іванова. Історія про голяра Свирида Голохвостого, який намагається розбагатіти, одружившись із заможною міщанкою Пронею Сірко і водночас залицяється до бідної красуні Галі, тоді нікого не залишила байдужим. Чудовими були Олег Борисов (Голохвостий), Маргарита Криницина (Проня Прокопівна), Микола Яковченко (батько Приськи)… До слова: роль Химки у стрічці виконала тепер народна артистка України, легендарна заньківчанка Таїсія Йосипівна Литвиненко.

Щодо теперішньої постановки «За двома зайцями» на заньківчанській сцені, то її режисер Орест Огородник говорить таке: «Брехня править світом. Брехня лицемірна, брехня дволика. Брехня як засіб замилювання очей, брехня як шлях до збагачення. Брехня як символ теперішнього часу. Брехня як поїзд до вершин влади, як засіб обману електорату і спосіб збагачення. Така брехня згодом спричиняє революції, адже все таємне стає явним. З іншого боку – довіра. Ми віримо навіть тоді, коли брехня розвіяна, навіть тоді, коли маємо докази. Навіть тоді, коли весь світ кричить, що нас обдурили. На брехні будуються замки – вони повітряні, на брехні створюються сім'ї – вони недовговічні, з брехні складають долі – трагічні долі. Від брехні народжуються діти – нещасні діти. Брешіть і добрешетеся…»

Скласти враження, хто як брехав і до чого добрехався, глядачі мали можливість сьогодні, під час першого показу «За двома зайцями». Зможуть і завтра, у неділю, 25 лютого. Також у вівторок, 28 лютого, а потім – 11 і 17 березня.

По квитки треба квапитися, бо, кажуть у касі, їх розмітають як гарячі пиріжки.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів