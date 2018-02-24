У М'янмі сьогодні зранку пролунали одразу три вибухи

Вранці в суботу, 24 лютого, в М'янмі пролунали три вибухи в різних місцях столиці штату Ракхайн Сітуе, у тому числі в будинку високопоставленого чиновника.

Про це повідомили в місцевій поліції, передає The Malay Mail Online.

"Три бомби вибухнули і були знайдені ще три бомби, що не розірвалися. Поранені поліцейські, але не важко", - сказав представник поліції, додавши, що в результаті вибухів ніхто не загинув.

Вибухи сталися близько 4 ранку в домі секретаря уряду штату, в офісі і на дорозі, що веде до пляжу, сказав офіцер поліції на умовах анонімності.

Нагадаємо, напруженість у Ракхайні посилилася з того моменту, коли була розгорнута масштабна військова операція у М'янмі, що викликало масовий наплив біженців у Бангладеш. На сьогоднішній день відомо, що з М'янми втекли понад 650 тисяч мусульман етнічної групи рохінджа.

Раніше повідомлялося, що уряд Бангладеш і М'янми домовилися про дворічному терміні повернення сотень тисяч мусульман рохінджа, які втекли минулого року з М'янми.