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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

У Польщі затримали українця за підозрою у кіберзлочинах

24 лютого, 2018 - 15:10
Фото з відкритих джерел

У Польщі затримали 44-річного громадянина України, який підозрюється в участі в хакерських атаках і крадіжках з кредитних карт, повідомляє Польське радіо.

“Поліцейські Центрального слідчого бюро поліції при співпраці з „шукачами тіней“ і ФБР затримали 44-річного громадянина України, підозрюваного в участі в організованій злочинній групі, що займається хакерськими атаками і крадіжками з кредитних карт за допомогою вірусних програм”, — йдеться в повідомленні.

Раніше українець був оголошений в розшук Інтерполом, зараз він очікує екстрадиції в США. Втрати від скоєних угрупованням діянь оцінюються на кілька сотень мільйонів доларів. За такий злочин заарештованому загрожує до 30 років позбавлення волі.

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