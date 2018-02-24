У Польщі затримали українця за підозрою у кіберзлочинах

У Польщі затримали 44-річного громадянина України, який підозрюється в участі в хакерських атаках і крадіжках з кредитних карт, повідомляє Польське радіо.

“Поліцейські Центрального слідчого бюро поліції при співпраці з „шукачами тіней“ і ФБР затримали 44-річного громадянина України, підозрюваного в участі в організованій злочинній групі, що займається хакерськими атаками і крадіжками з кредитних карт за допомогою вірусних програм”, — йдеться в повідомленні.

Раніше українець був оголошений в розшук Інтерполом, зараз він очікує екстрадиції в США. Втрати від скоєних угрупованням діянь оцінюються на кілька сотень мільйонів доларів. За такий злочин заарештованому загрожує до 30 років позбавлення волі.