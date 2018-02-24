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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

У Раді безпеки ООН сьогодні голосуватимуть за припинення бойових дій у Сирії

24 лютого, 2018 - 13:44
Фото Reuters

Голосування в Раді безпеки ООН за проектом резолюції, спрямованої на припинення бойових дій у Східній Гуті та інших містах Сирії, розпочнеться в суботу, 24 лютого.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Кувейту в ООН Мансура Аяда Аль-Отайбі.

"Проект резолюції, спрямований на припинення масового знищення в районі східної Гути та інших місцях в Сирії, буде поставлений на голосування 15 членів Ради о 17:00 (19:00 за київським часом - ред.) у суботу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН під час спеціального засідання в четвер, 22 лютого, не змогла ухвалити проект резолюції щодо Сирії, що передбачає 30-денне припинення вогню та доправлення гуманітарної допомоги і евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути. Ухваленню документа перешкодила Росія. Постпред РФ в РБ ООН Василь Небензя дав зрозуміти, що не проголосує за цей проект, внесений Швецією і Кувейтом, і запропонував внести в документ низку змін.

"Неймовірно, що Росія затримує голосування з питання про припинення вогню, що дає можливість гуманітарного доступу до Сирії", - заявила в четвер представник США в ООН Ніккі Гейлі.

За словами кувейтського представника в ООН, "наразі консенсусу немає, але дипломати близькі до того, щоб залагодити розбіжності".

Східна Гута є останнім анклавом неподалік сирійської столиці, що перебуває під контролем повстанців, серед яких переважає ісламістська група "Джебхат ан-Нусра". Район оточено з усіх боків військами Башара Асада та підрозділами його союзників. Від авіаударів та обстрілів у Східній Гуті за останні п'ять днів, за даними спостерігачів, загинуло вже понад 400 цивільних.

 

Джерело: День

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