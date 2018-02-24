У Венесуелі знеструмлено вісім штатів через вибух на електростанції

Вибух конденсатора на електропідстанції у Венесуелі призвыв до припинення подачі електроенергії у восьми штатах.

Про це повідомляє канал Globovision.

За словами міністра електроенергетики Венесуели Луїс Мотта Домінгеса, у семи з них після 17 годин відновлювальних робіт електропостачання відновлено.

Міністр впевнений, що подія є частиною "плану терористів по дестабілізації миру і майбутніх президентських виборів".

Раніше повідомлялося, що керівна у Венесуелі Об'єднана соціалістична партія офіційно висунула чинного президента Ніколаса Мадуро кандидатом на виборах цього року.

Нагадаємо, нещодавно Мадуро заявив, що чотири найбільші опозиційні партії країни не будуть допущені до участі в майбутніх президентських виборах.