У Венесуелі знеструмлено вісім штатів через вибух на електростанції

24 лютого, 2018 - 14:05
Вибух конденсатора на електропідстанції у Венесуелі призвыв до припинення подачі електроенергії у восьми штатах.
Про це повідомляє канал Globovision.
За словами міністра електроенергетики Венесуели Луїс Мотта Домінгеса, у семи з них після 17 годин відновлювальних робіт електропостачання відновлено.
Міністр впевнений, що подія є частиною "плану терористів по дестабілізації миру і майбутніх президентських виборів".
Раніше повідомлялося, що керівна у Венесуелі Об'єднана соціалістична партія офіційно висунула чинного президента Ніколаса Мадуро кандидатом на виборах цього року.
Нагадаємо, нещодавно Мадуро заявив, що чотири найбільші опозиційні партії країни не будуть допущені до участі в майбутніх президентських виборах.
Джерело: День