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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

У Венесуелі знеструмлено вісім штатів через вибух на електростанції

24 лютого, 2018 - 14:05
Фото: Instagram

Вибух конденсатора на електропідстанції у Венесуелі призвыв до припинення подачі електроенергії у восьми штатах.

Про це повідомляє канал Globovision.

За словами міністра електроенергетики Венесуели Луїс Мотта Домінгеса, у семи з них після 17 годин відновлювальних робіт електропостачання відновлено.

Міністр впевнений, що подія є частиною "плану терористів по дестабілізації миру і майбутніх президентських виборів".

Раніше повідомлялося, що керівна у Венесуелі Об'єднана соціалістична партія офіційно висунула чинного президента Ніколаса Мадуро кандидатом на виборах цього року. 

Нагадаємо, нещодавно Мадуро заявив, що чотири найбільші опозиційні партії країни не будуть допущені до участі в майбутніх президентських виборах.

 

Джерело: День

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