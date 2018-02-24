У Ємені пролунали два потужних вибухи, десятки людей загинули

У суботу, 24 лютого, в місті Адем (Ємен) пролунали два потужних вибухи, внаслідок чого загинули і постраждали десятки людей. Про це повідомляє Reuters.

На даний момент точна кількість жертв невідома. Тільки в один із госпіталів міста привезли тіла 5 загиблих, більшість з яких військовослужбовці, і декількох поранених. Серед поранених є і цивільні особи.

Місцеві жителі розповіли про два великі вибухи. Зазначається, що головною метою нападу був табір антитерористичних сил, розташований в південно-західній частині міста. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад.

Цей напад став першим такого роду після того, як близько місяця тому сепаратисти захопили урядовий квартал в Адені.

Нагадаємо, що конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року країна поділена між шиїтськими повстанцями-хусит, яких підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені і яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, і терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові ". Протистояння між повстанцями і арабської коаліцією загострилося після того, як 4 грудня під час боїв з хусит в Сані загинув колишній президент Ємену Алі Абдалла Салех.